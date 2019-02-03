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«Автодор»: сообщения о возможном увольнении Пашутина – фейк

«Автодор»: сообщения о возможном увольнении Пашутина – фейк
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Автодор» официально опроверг информацию о возможном увольнении главного тренера команды Евгения Пашутина через несколько дней после его назначения.

«Сообщения о возможном увольнении Пашутина – это абсолютный фейк и проявление «жёлтой» журналистики. Евгений пользуется большим кредитом доверия у руководства клуба, а его контракт действует до окончания сезона-2019/20. Пожалуйста, проверяйте всю информацию напрямую в клубе перед тем, как публиковать слухи для создания ажиотажа», – написано в обращении в официальном микроблоге «Автодора» в «Твиттер».

При этом известие об увольнении Душана Алимпиевича и последующем назначении на его место Евгения Пашутина сначала появилась в СМИ, а уже затем на официальном сайте клуба.

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