Шикарный пас не глядя Стивена Карри – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки разыгрывающего «Филадельфия Сиксерс» Бена Симмонса, лёгкого форварда «Вашингтон Уизардс» Джеффа Грина, его партнёра по команде разыгрывающего Томаша Саторански, центрового «Миннесота Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса и лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы, шикарный пас не глядя разыгрывающего «Голден Стэйт» Стивена Карри, фантастический проход разыгрывающего «Миннесоты» Деррика Роуза, а также эффектная передача одной рукой в полёте за лицевую атакующего защитника «Юта Джаз» Донована Митчелла оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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