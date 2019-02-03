Клэй Томпсон отказался от участия в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд НБА

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон не будет принимать участия в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд НБА, сообщает Yahoo Sports. Томпсон выступал на четырёх последних подобных состязаниях подряд. Он становился победителем конкурса в сезоне-2015/16, причём набрал в финальном раунде 27 баллов, что является вторым результатом за всю историю проведения состязаний снайперов.



В нынешнем сезоне своё участие в конкурсе трёхочковых уже подтвердили разыгрывающий «Годден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, его младший брат атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сет Карри, разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд и мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки.

Майк Мэлоун возглавит команду Леброна Джеймса на Матче звёзд НБА