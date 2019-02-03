«Мемфис» готов обменять Темпла, Дж. Грина и Холидея

Руководство «Мемфис Гриззлиз» готово рассмотреть варианты обмена ряда ролевых игроков до дедлайна, сообщает ESPN.

Речь идёт об атакующем защитнике Гарретте Темпле, тяжёлом форварде Джамайкле Грине и атакующем защитнике Джастине Холидее. Последний пополнил ряды команды из Теннесси в ходе сезона в результате обмена из «Чикаго Буллз».

Темпл в нынешнем первенстве провёл 49 матчей, набирая 9,4 очка и совершая 3,1 подбора. В активе Грина 40 матчей, в которых он набирает 10,1 очка и собирает 6,2 подбора. Что касается Холидея, в 53 поединках нынешнего чемпионата он собирает коллекцию из 10,2 очка, 4,1 подбора и 2,0 результативных передач.

«Мемфис Гриззлиз» занимает 14-е место в таблице Западной конференции.