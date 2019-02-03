Родригес развеял слухи о кризисе внутри ЦСКА

Разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес опроверг слухи о кризисе внутри коллектива и тяжёлой атмосфере в раздевалке. По словам испанца, никакого недопонимания в команде нет, а главный тренер Димитрис Итудис является настоящим лидером.

«Плохая атмосфера в раздевалке? Это не так. Наша команда возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, идёт в топ-3 Евролиги и имеет хорошие шансы занять первое место по итогам 30 туров регулярного сезона. Мы на хорошем ходу, почему у нас должно быть какое-то недопонимание? Могу смело сказать, что между игроками и тренерским штабом отличные, доверительные отношения. У нас отличный командный дух.

Лидер раздевалки — главный тренер Димитрис Итудис. Если говорить про игроков, то у нас нет ярко выраженного лидера. В ЦСКА каждый баскетболист — большой талант, при необходимости может высказать своё мнение в раздевалке, и все прислушаются к его словам", — приводит слова испанца издание «Известия».