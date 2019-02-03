Родригес: травма Михаила Кулагина — это большая потеря

Разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал влияние на команду травмы Михаила Кулагина, из-за которой он пропустит около трёх месяцев.



«Я бы сказал, что травма Михаила Кулагина — это большая потеря. Миша в этом сезоне стал гораздо стабильнее, очень помогал команде в играх Единой лиги и Евролиги. Думаю, ему помог тот факт, что к нам присоединился Иван Ухов.



Конкуренция помогает обоим становиться лучше. Жаль, что травма помешала Кулагину ещё больше раскрыться в этом сезоне. Хочу пожелать ему выздоровления, мы ждём его как можно скорее», — приводит слова Серхио Родригеса издание «Известия».



Напомним, что баскетболист получил повреждение во второй четверти матча Евролиги с «Барселоной», который состоялся 25 января. В Москве Михаил прошёл медицинское обследование. Выявилось, что он получил перелом одной из костей стопы. Игроку потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла 31 января.