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Родригес: травма Михаила Кулагина — это большая потеря

Родригес: травма Михаила Кулагина — это большая потеря
Баскетбол / Евролига

Разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал влияние на команду травмы Михаила Кулагина, из-за которой он пропустит около трёх месяцев.

«Я бы сказал, что травма Михаила Кулагина — это большая потеря. Миша в этом сезоне стал гораздо стабильнее, очень помогал команде в играх Единой лиги и Евролиги. Думаю, ему помог тот факт, что к нам присоединился Иван Ухов.

Конкуренция помогает обоим становиться лучше. Жаль, что травма помешала Кулагину ещё больше раскрыться в этом сезоне. Хочу пожелать ему выздоровления, мы ждём его как можно скорее», — приводит слова Серхио Родригеса издание «Известия».

Напомним, что баскетболист получил повреждение во второй четверти матча Евролиги с «Барселоной», который состоялся 25 января. В Москве Михаил прошёл медицинское обследование. Выявилось, что он получил перелом одной из костей стопы. Игроку потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла 31 января.

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