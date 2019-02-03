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ЦСКА переиграл «Локомотив-Кубань», де Коло набрал 16 очков

ЦСКА переиграл «Локомотив-Кубань», де Коло набрал 16 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 70:57.

Московская команда открыла счёт и ни разу не выпустила соперника вперёд. После третьей четверти преимущество хозяев составляло комфортные "+11", и в заключительном игровом отрезке подопечные Димитриса Итудиса спокойно довели дело до победы.

Самым результативным игроком матча оказался испанский легионер ЦСКА Нандо де Коло, набравший 16 очков. В активе его партнёра по команде Дэниела Хэкетта — 13 очков. У гостей по 10 очков набрали Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов и Матеуш Понитка.

«Армейцы» лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 16 побед в 17 матчах. «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место с 10 победами в 15 играх.

Единая лига ВТБ
03 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
70:57
(24:19, 11:12, 16:9, 19:17)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: де Коло - 16, Хэкетт - 13, Хайнс - 12, Клайберн - 11, Родригес - 8, Антонов - 4, Курбанов - 4, Хантер - 2, Боломбой, Ухов, Воронцевич, Лопатин
Локомотив-Кубань: Фридзон - 10, Хвостов - 10, Понитка - 10, Джонсон - 9, Д. Кулагин - 8, Райт - 6, Апич - 2, Ивлев - 2, Лейси, Щербенев, Ильницкий, Фалль
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