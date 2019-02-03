ЦСКА переиграл «Локомотив-Кубань», де Коло набрал 16 очков

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 70:57.



Московская команда открыла счёт и ни разу не выпустила соперника вперёд. После третьей четверти преимущество хозяев составляло комфортные "+11", и в заключительном игровом отрезке подопечные Димитриса Итудиса спокойно довели дело до победы.



Самым результативным игроком матча оказался испанский легионер ЦСКА Нандо де Коло, набравший 16 очков. В активе его партнёра по команде Дэниела Хэкетта — 13 очков. У гостей по 10 очков набрали Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов и Матеуш Понитка.



«Армейцы» лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 16 побед в 17 матчах. «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место с 10 победами в 15 играх.