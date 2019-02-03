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«Мемфис» обыграл «Нью-Йорк», у Конли и М. Газоля — 49 очков на двоих

«Мемфис» обыграл «Нью-Йорк», у Конли и М. Газоля — 49 очков на двоих
Баскетбол / НБА

«Мемфис Гриззлиз» выиграл у «Нью-Йорк Никс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 96:84.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Решающий рывок гости совершили в третьей четверти, которую они выиграли с разницей в 11 очков.

В составе «Мемфиса» самыми результативными стали Майк Конли (25 очков, 8 подборов и 7 ассистов) и Марк Газоль (24 очка, 9 подборов и 5 ассистов). Центровой «Нью-Йорка» ДеАндре Джордан оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

На текущий момент «Гриззлиз» занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре им будет противостоять «Миннесота Тимбервулвз» (6 февраля). «Никс» располагаются на 15-й строчке на Востоке, и 6 февраля они примут «Детройт Пистонс».

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
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