Дабл-дабл Ибаки помог «Торонто» дома обыграть «Клипперс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и уступил со счётом 121:103 (23:23, 42:28, 32:29, 24:23). Для «Клипперс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, на счету которого 18 очков. Дабл-даблом из 16 очков и 12 подборов отметился центровой «Торонто» Серж Ибака. В составе «Лос-Анджелеса» 19 очков набрал разыгрывающий Шай Жильжо-Александер, 18 — у защитника Лу Уильямса.

На текущий момент «Рэпторс» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Клипперс» идут восьмыми на Западе.