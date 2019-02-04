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Дабл-дабл Ибаки помог «Торонто» дома обыграть «Клипперс»

Дабл-дабл Ибаки помог «Торонто» дома обыграть «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и уступил со счётом 121:103 (23:23, 42:28, 32:29, 24:23). Для «Клипперс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, на счету которого 18 очков. Дабл-даблом из 16 очков и 12 подборов отметился центровой «Торонто» Серж Ибака. В составе «Лос-Анджелеса» 19 очков набрал разыгрывающий Шай Жильжо-Александер, 18 — у защитника Лу Уильямса.

На текущий момент «Рэпторс» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Клипперс» идут восьмыми на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
121:103
(23:23, 42:28, 32:29, 24:23)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Леонард - 18, Ибака - 16, Майлз - 15, Сиакам - 15, Райт - 14, Монро - 9, Ванвлит - 9, Буше - 8, Пауэлл - 7, Ануноби - 4, Грин - 4, Лойд - 2, Маккоу
Лос-Анджелес Клипперс: Жильжо-Александер - 19, Л. Уильямс - 18, Харрис - 13, Беверли - 12, Харрелл - 10, Марьянович - 10, Робинсон - 7, Брэдли - 4, Мотли - 4, Торнвелл - 2, Уоллес - 2, Скотт - 2, Гортат
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