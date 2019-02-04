Источник: «Кливленд» обменял Родни Худа в «Портленд»

«Кливленд Кавальерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» произвели обмен, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По его информации, Родни Худ отправился в команду из штата Орегон. В обратном направлении последовали защитники Ник Стаускас, Уэйд Болдуин и два драфт-пика второго раунда.

Худ имел право заблокировать обмен, так как выступает по квалификационному предложению, но был заинтересован перебраться в команду из зоны плей-офф. Летом Худ станет неограниченно свободным агентом. Предполагается, что в его подписании будут заинтересованы «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс».

«Портленд» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с соотношением выигранных и проигранных матчей 32-20.

В текущем сезоне Худ в среднем за матч набирает 12,2 очка, 2,5 подбора и 2 результативные передачи.

У Стаускаса 6,1 очка, 1,8 подбора и 1,4 передачи. У Болдуина 1,9 очка, 0,9 подбора и 0,8 передачи.