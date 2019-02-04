Уэстбрук: беру вину за поражение от «Бостона» на себя

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук признал, что его потеря на последних секундах матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» стала одной из причин неудачи команды.



«В такой напряжённой игре, где всё решается в концовке, я должен был дорожить мячом. Поэтому беру вину за поражение на себя. Мы всё сделали согласно плану тренера. Просто я допустил потерю», – передаёт слова Уэстбрука ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Оклахома-Сити» со счётом 129:134. При счёте 131:129 в пользу «Бостона» за 8 секунд до финальной сирены Уэстбрук прошёл с мячом через всю площадку, но, пытаясь обыграть нескольких соперников, выпустил его из рук. Всего за матч он оформил трипл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 16 передач.

«Бостон» одолел «Оклахому», у Ирвинга — 30 очков и 11 передач