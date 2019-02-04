Кантер: «Нью-Йорк» должно задевать скандирование болельщиков «Хотим Кантера»

Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер считает, что организации стоит прислушаться к мнению болельщиков, которые требовали выпустить его на площадку во время матча регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз».



«Не знаю, хотят ли руководители «Нью-Йорка» слышать скандирование зрителей «Мы хотим Кантера» на каждой домашней встрече. Это должно задевать их. Потому что даже после обмена Кристапса Порзингиса и связанных с этим событий болельщики по-прежнему хотят, чтобы я играл», – передаёт слова Кантера ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Никс» со счётом 84:96. В ней на позиции центрового в стартовом составе вышел полученный в результате обмена Деандре Джордан. Из семи последних матчей Кантер выходил на паркет только в двух.

«Мемфис» обыграл «Нью-Йорк», у Конли и М. Газоля — 49 очков на двоих