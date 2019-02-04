Док Риверс: «Клипперс» могли выиграть у «Торонто», но уступили из-за календаря

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс возложил ответственность за неудачу в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» на составителей календаря, по воле которых команде пришлось провести две встречи менее чем за 24 часа.



«Два матча за два дня в таком режиме – это просто возмутительно. В этой встрече всё должно было решиться во второй половине. Если бы мы продолжали играть в своём ритме, то могли бы побороться за победу. Но у игроков основы просто не было сил. Поэтому во второй половине я выпустил резервистов.



Вы сами видели, что баскетболисты еле волочили ноги в обороне. Эта неудача действительно произошла из-за плотного календаря», – цитирует Риверса ESPN.



Матч завершился выездным поражением «Клипперс» со счётом 103:121.

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