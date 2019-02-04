Кущенко: язык не поворачивается сравнивать Белова со Шведом или кем-то ещё

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал высказывание Ивана Едешко о схожести игровых характеристик выдающегося бывшего баскетболиста и тренера Сергея Белова и защитника «Химок» Алексея Шведа.



«Я не видел игроков с таким прыжком, мягкой кистью и пониманием игры, как у Белова. Даже в НБА. Сергей всегда действовал на благо команды, никогда не заигрывался, не перетягивал одеяло на себя. Простите, у меня язык не поворачивается с кем-то его сравнивать. К тому же он сделал себя сам, за счёт сумасшедших тренировок. Даже когда был тренером, продолжал приседать со штангой в 220 кг», – передают слова Кущенко «Известия».



Кущенко и Белов, которому 23 января исполнилось бы 75 лет, вместе работал в «Урал-Грейте».

«Меня ранили три смерти: Гагарина, Высоцкого и Серёги Белова» Иван Едешко вспоминает Сергея Белова и утверждает, что Алексей Швед «полностью перенял» игру легенды отечественного баскетбола.