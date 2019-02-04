Давис Бертанс отказался от участия в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд НБА

Мощный форвард «Сан-Антонио Спёрс» Давис Бертанс не будет принимать участие в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд НБА, сообщил сам игрок в своём микроблоге в «Твиттере». Он мотивировал своё решение желанием провести время с семьёй. 26-летний Бертанс ранее никогда не участвовал в состязании снайперов, но в текущем регулярном чемпионата занимает на данный момент второе место по реализации бросков из-за дуги с показателем 47,1% при 4,3 попытках за игру.



В нынешнем сезоне своё участие в конкурсе трёхочковых уже подтвердили разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, его младший брат атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сет Карри, разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд и мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки.

Клэй Томпсон отказался от участия в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд НБА