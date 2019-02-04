Леброн Джеймс: сейчас у меня хорошие отношения с Кайри Ирвингом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подтвердил, что принял извинения разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга, который попросил прощения за своё поведение во времена, когда они оба выступали за «Кливленд Кавальерс».



«Сейчас у меня хорошие отношения с Ирвингом. Мне нравится, каким человеком он становится. Нравится то, как он принимает новые вызовы. Я всегда желаю ему только лучшего. Мы поговорили с Кайри по телефону и прекрасно поняли друг друга», – передаёт слова Джеймса The Athletic.



Несколько недель назад Ирвинг признался, что позвонил Джеймсу, чтобы извиниться за эгоистичное поведение в прошлом и неспособность понять ответственность, которая лежит на лидерах команд. Ирвинг и Джеймс выступали за «Кливленд» вместе в течение трёх лет.

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