Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

Леброн Джеймс: сейчас у меня хорошие отношения с Кайри Ирвингом

Леброн Джеймс: сейчас у меня хорошие отношения с Кайри Ирвингом
Баскетбол / НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подтвердил, что принял извинения разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга, который попросил прощения за своё поведение во времена, когда они оба выступали за «Кливленд Кавальерс».

«Сейчас у меня хорошие отношения с Ирвингом. Мне нравится, каким человеком он становится. Нравится то, как он принимает новые вызовы. Я всегда желаю ему только лучшего. Мы поговорили с Кайри по телефону и прекрасно поняли друг друга», – передаёт слова Джеймса The Athletic.

Несколько недель назад Ирвинг признался, что позвонил Джеймсу, чтобы извиниться за эгоистичное поведение в прошлом и неспособность понять ответственность, которая лежит на лидерах команд. Ирвинг и Джеймс выступали за «Кливленд» вместе в течение трёх лет.

Джеймс: сейчас чувствую себя на 80 процентов
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент