Владелец «Голден Стэйт» Лэйкоб: с финансовой точки зрения мы можем всё

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб уверен, что организация сможет предложить своим игрокам, контракты которых истекают после нынешнего сезона, наилучшие условия продления.



«С финансовой точки зрения мы можем всё. И если нам не удастся сохранить нынешний состав, то не из-за этого вопроса. У нас достаточно средств, чтобы платить нашим игрокам столько, сколько они заслуживают. И мы так и поступим.



Мы делаем для баскетболистов всё, что в наших силах, на высшем уровне. Обеспечиваем им наилучшие условия, подбираем квалифицированных сотрудников, построили прекрасную арену. Думаю, культура организации говорит сама за себя. А дальше будет так, как будет», – передаёт слова Лэйкоба The Athletic.



В предстоящее межсезонье статус свободных агентов получат атакующий защитник Клэй Томпсон и лёгкий форвард Кевин Дюрант.

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