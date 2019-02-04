Карасёв рассчитывает восстановиться от травмы к концу февраля

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв надеется вернуться в игру к концу февраля.

Сергей получил травму стопы в матче Единой лиги ВТБ. Из-за этого он пропустит заключительные встречи сборной России с Болгарией и Финляндией в квалификации Кубка мира–2019. А на Матче звёзд Лиги Карасёва заменит форвард «Химок» Сергей Моня.

«Меня ещё беспокоит нога, но мы движемся в правильном направлении. После окон на матчи сборной России я надеюсь быть готовым. Рассчитываю подойти к следующим играм уже в стопроцентной готовности», — сказал Карасёв ТАСС.

В нынешнем сезоне Карасёв набирает по 16,8 очка, совершает по 3 подбора и отдаёт по 3 передачи за 27 минут в среднем за игру в Еврокубке и записывает по 13,2 очка, 3,6 подбора и 2,7 передачи за 25 минут в Лиге ВТБ. Ранее он уже пропустил более двух недель в октябре 2018 года из-за ушиба плечевого сустава.