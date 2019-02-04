Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

Единая лига ВТБ представила форму команд на Матч звёзд

Единая лига ВТБ представила форму команд на Матч звёзд
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ представила форму команд на Матч звёзд—2018/19, сообщает официальный сайт турнира.

«Звёзды России» и «Звёзды Мира» сыграют в эксклюзивной форме из ткани Recycle, разработанной специально для Матча всех звёзд в Москве. Эта ткань из переработанных пластиковых бутылок, производство которой минимизирует воздействие на окружающую среду.

«Для создания одного комплекта формы используется в среднем 15 пластиковых бутылок.

Лига ВТБ продолжает экологическую инициативу, и впервые форма на Матч всех звёзд выполнена из ткани Recycle, которая изготовлена из переработанного пластика.

Также совместно с нашим техническим спонсором компанией ПИК мы разработали уникальный дизайн для команд «Звёзды России» и «Звёзды Мира». Орнамент на форме – отсылка к логотипу Матча звёзд и оформлению «ВТБ Арены».

При этом сохранена преемственность – красно-синие цвета остались за командами, но добавилась современная тенденция — монохром», — подчеркнула генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент