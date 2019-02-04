Йованович: хотим завершить Топ-16 Еврокубка на позитиве

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча Топ-16 Еврокубка с «Фрапорт Скайлайнерс». По словам Йовановича, команда постарается завершить этот этап Еврокубка на позитивной ноте.



«В матче со «Скайлайнерс» мы постараемся порадовать трибуны «Баскет-холла» победой. Хотим завершить Топ-16 Еврокубка на позитиве и зарядиться положительными эмоциями перед важными играми Лиги ВТБ. Нам нужно сыграть с максимальной концентрацией и показать свой баскетбол. «Скайлайнерс» перетасовали состав, так что по сравнению с матчем во Франкфурте нас ждет совсем другая история», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодарской команды.



Встреча состоится в Краснодаре 6 февраля 2019 года. Начало в 20:00 по московскому времени.