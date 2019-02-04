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Джеймс выпустил тизер телешоу, в котором будет исполнительным продюсером

Джеймс выпустил тизер телешоу, в котором будет исполнительным продюсером
Баскетбол / НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс анонсировал новое телевизионное шоу под названием Million Dollar Mile, сообщает Eurohoops. Сделано это было во время воскресной трансляции Супербоула в НФЛ.

Леброн Джеймс является одним из исполнительных продюсеров Million Dollar Mile, а ведущим шоу станет Тим Тебоу. Премьера передачи состоится в США на телеканале CBS 27 марта 2019 года. Было заказано десять эпизодов.

Суть нового телевизионного шоу будет заключаться в серии соревнований по полосам препятствий. Главный приз, как можно понять из названия телепередачи, — $ 1 млн. Помимо препятствий, на пути участников будут встречаться и известные спортсмены.

Посмотреть тизер шоу можно на YouTube-канале Premiere Production.

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