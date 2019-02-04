15 очков Мистерса помогли ВЭФу победить «Калев»

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал ВЭФ. Команда из Эстонии неудачно начала встречу и проиграла первую четверть с разницей в 5 очков — 19:24. В ходе второй и третьей четвертей «Калеву» удалось отыграть отставание и сравнять счёт — 58:58.

Однако в заключительном игровом отрезке команда из Риги снова прибавила и совершила мощный рывок. Благодаря этому ВЭФ оформил четвёртую победу в сезоне — 85:75. Самым результативным в составе победителей стал Андрис Мистерс, набравший 15 очков, Стив Зак собрал коллекцию из 14 очков, 9 подборов и 3 результативных передач. «Калеву» 14 очков принёс Реджи Линч. Поражение стало для «Калева» девятым в сезоне.