«Детройт» готов предложить за Конли Джексона и драфт-пик первого раунда

Руководство «Детройт Пистонс» заинтересовано в услугах разыгрывающего защитника «Мемфис Гриззлиз» Майка Конли, сообщает Clutch Points. Менеджмент команды из Мичигана рассматривает варианты обменов, которые бы включали игрока в сделку. За Конли в «Детройте» готовы предложить «Мемфису» защитника Реджи Джексона и драфт-пик первого раунда.

Ранее сообщалось, что интерес к Конли проявляют и в «Юте Джаз». Там за игрока готовы отдать Рики Рубио и также драфт-пик.

Майк Конли — четвёртый номер драфта-2007. Всю карьеру выступает в составе «Мемфис Гриззлиз». В нынешнем регулярном чемпионате защитник принял участие в 52 поединках, набирая 20,3 очка, собирая 3,4 подбора и совершая 6,3 результативные передачи и 1,3 перехвата.