Адетокунбо и Йокич – лучшие игроки недели в НБА

Защитник «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (Восточная конференция) и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич (Западная конференция) признаны лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.

«Милуоки» на минувшей неделе одержал три победы. В среднем за матч Адетокунбо набирал 25,7 очка, делал 9 подборов и 6 результативных передач. «Олени» (38-13) возглавляют лигу.

«Денвер» одержал четыре победы в четырёх матчах. Средние показатели Николы Йокича составили 22 очка, 11,8 подбора и 8 передач. «Денвер» (37-15) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Адетокунбо и Йокич примут участие в Матче всех звёзд НБА,

На прошлой неделе лучшими были признаны всё тот же Адетокунбо и форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.