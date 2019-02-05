«Детройт» разгромил «Денвер», «Атланта» одолела «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (23-29) на домашнем паркете разгромил «Денвер Наггетс» (37-16) — 129:103.

В составе победителей дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов оформил центровой Андре Драммонд. 21 балл на счету Стэнли Джонсона. У «Денвера» дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов в активе Мэйсона Пламли. 20 баллов у Трея Лайлза, 18 – у Монте Морриса.

В параллельной встрече «Атланта Хоукс» (17-36) на выезде взял верх над «Вашингтон Уизардс» (22-31) — 137:129.

В составе победителей дабл-даблами отметились Джон Коллинз (15 очков и 11 подборов), Трэй Янг (10 баллов и 10 результативных передач) и Омари Спеллмен (16 очков и 10 подборов). 21 балл на счету Торина Принса.

У «волшебников» 27 баллов на счету Брэдли Била, 26 – у Джеффа Грина, 25 – у Тревора Аризы.