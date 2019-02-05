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«Милуоки» обыграл «Бруклин», «Индиана» — «Нью-Орлеан»

«Милуоки» обыграл «Бруклин», «Индиана» — «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (39-13) на выезде одержал уверенную победу над «Бруклин Нетс» (28-27) — 113:94.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от трипл-дабла – 30 очков, 15 подборов и 9 результативных передач. 16 баллов на счету Малкольма Брогдона, 15 – у Эрика Бледсо. В составе «Бруклина» 18 очков в активе Д’Анджело Рассела.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» (34-19) в гостях взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» (23-31) — 109:107.

22 очка в составе победителей набрал Даррен Коллисон. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 16 баллов и 13 подборов. У «пеликанов» дабл-даблами отметились Джалил Окафор (25 очков и 13 подборов), Джру Холидей (19 баллов и 11 подборов) и Шейк Диалло (12 очков и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2019, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
94:113
(17:23, 25:28, 22:36, 30:26)
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Расселл - 18, Напьер - 15, Пинсон - 10, Кэрролл - 8, Аллен - 8, Крик - 8, Грэм - 7, Холлис-Джефферсон - 6, Куруч - 5, Муса - 4, Дэвис - 3, Уильямс - 2, Харрис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Брогдон - 16, Бледсо - 15, Миддлтон - 12, Лопес - 8, Уилсон - 6, Хилл - 5, Снелл - 5, Коннотон - 5, Вуд - 5, Ильясова - 4, Браун - 2, Мейкер
НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
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