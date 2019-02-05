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«Хьюстон» обыграл «Финикс» благодаря 44 очкам Хардена

«Хьюстон» обыграл «Финикс» благодаря 44 очкам Хардена
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде взял верх над «Финикс Санз» — 118:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 44 очка. Он реализовал 5 бросков из 13 из-за дуги, а также 9 из 11 с линии штрафных. 17 баллов на счету Криса Пола. Кеннет Фарид оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов.

В составе «Санз» 25 очков на счету Джоша Джексона, 23 – у Келли Убре, 19 – у Девина Букера. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 15 баллов и 11 подборов.

«Хьюстон» (31-22) одержал вторую победу подряд и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Финикса» (11-44) 11 поражений кряду.

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
110:118
(28:32, 29:31, 23:31, 30:24)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Джексон - 25, Убре - 23, Букер - 19, Эйтон - 15, Холмс - 11, Кроуфорд - 8, Бриджес - 7, Окобо - 2, Эванс, Терри, Андерсон, Дэниелс, Бендер
Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Пол - 18, Фарид - 17, Эннис - 13, Грин - 9, Риверс - 8, Такер - 5, Илариу - 4, Крисс, Найт, Хартенштайн
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