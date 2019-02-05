«Хьюстон» обыграл «Финикс» благодаря 44 очкам Хардена

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде взял верх над «Финикс Санз» — 118:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 44 очка. Он реализовал 5 бросков из 13 из-за дуги, а также 9 из 11 с линии штрафных. 17 баллов на счету Криса Пола. Кеннет Фарид оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов.

В составе «Санз» 25 очков на счету Джоша Джексона, 23 – у Келли Убре, 19 – у Девина Букера. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 15 баллов и 11 подборов.

«Хьюстон» (31-22) одержал вторую победу подряд и закрепился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Финикса» (11-44) 11 поражений кряду.