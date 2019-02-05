«Сакраменто» прервал серию «Сан-Антонио» из пяти побед

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» на домашнем паркете одержал убедительную победу над «Сан-Антонио Спёрс» – 127:115. Хозяева уже после первой четверти повели с преимуществом в 12 очков.

В составе победителей дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил второй номер драфта-2018 Марвин Бэгли III. 20 баллов на счету Де’Аарона Фокса, 19 – у Йоги Феррелла, 18 – у Бадди Хилда.

У гостей 24 балла на счету Демара Дерозана. Ламаркус Олдридж остановился в шаге от дабл-дабла – 22 очка и 9 подборов. Также он реализовал 10 штрафных бросков из 10.

«Сакраменто» (28-25) одержал третью победу кряду и вплотную приблизился к зоне плей-офф в турнирной таблице Западной конференции. «Спёрс» (32-23) впервые уступили за шесть встреч. Они располагаются на пятой позиции.