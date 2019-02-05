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«Сакраменто» прервал серию «Сан-Антонио» из пяти побед

«Сакраменто» прервал серию «Сан-Антонио» из пяти побед
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» на домашнем паркете одержал убедительную победу над «Сан-Антонио Спёрс» – 127:115. Хозяева уже после первой четверти повели с преимуществом в 12 очков.

В составе победителей дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил второй номер драфта-2018 Марвин Бэгли III. 20 баллов на счету Де’Аарона Фокса, 19 – у Йоги Феррелла, 18 – у Бадди Хилда.

У гостей 24 балла на счету Демара Дерозана. Ламаркус Олдридж остановился в шаге от дабл-дабла – 22 очка и 9 подборов. Также он реализовал 10 штрафных бросков из 10.

«Сакраменто» (28-25) одержал третью победу кряду и вплотную приблизился к зоне плей-офф в турнирной таблице Западной конференции. «Спёрс» (32-23) впервые уступили за шесть встреч. Они располагаются на пятой позиции.

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2019, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
127:112
(37:25, 26:34, 35:27, 29:26)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Багли III - 24, Фокс - 20, Феррелл - 19, Хилд - 18, Шамперт - 13, Джайлс - 11, Коли-Стайн - 9, Бьелица - 7, Богданович - 6, Лябисье, Мейсон, Джексон, Куфос
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 24, Олдридж - 22, Миллз - 12, Форбс - 12, Гэй - 11, Дав. Бертанс - 11, Пёлтль - 8, Белинелли - 7, Каннингем - 3, Пау Газоль - 2, Уокер, Пондекстер, Мету
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