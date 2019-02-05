«Лейкерс» и «Чикаго» обсуждают обмен Колдуэлл-Поупа на Дж. Паркера

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» ведёт переговоры об обмене атакующего защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа с «Чикаго Буллз», сообщает ESPN.

Известно, что в возможной сделке будет задействован форвард «Чикаго» Джабари Паркер.

Контракт Колдуэлл-Поупа с калифорнийским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона и сумму $ 12 млн. 25-летний баскетболист имеет право заблокировать любой обмен со своим участием.

Паркер за эту кампанию заработает $ 20 млн. Ещё столько же 23-летний форвард получит, если его команда воспользуется опцией на сезон-2019/20.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 53 матчах калифорнийский клуб одержал 27 побед.

6 февраля «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Индианой Пэйсерс». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.