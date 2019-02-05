Адетокунбо хочет выбрать Карри первым на драфте Матча звёзд

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что хотел бы выбрать разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри первым в свою команду на драфте Матча звёзд НБА, сообщает ESPN.

Кроме того, приоритетом для 24-летнего игрока будут молодые баскетболисты и партнёр по «Бакс» Крис Миддлтон.

Драфт Матча звёзд состоится 7 февраля. Капитаном второй команды является форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который будет выбирать первым в первом и третьем раундах.

В первом раунде капитаны сформируют стартовые составы, во втором — запас. В третьем раунде на выбор будут доступны два игрока, которые получили специальное приглашение от НБА, — защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд и форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки.