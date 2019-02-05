«Парма» отправила Николайса Мазурса в отставку

Главный тренер баскетбольной «Парма» Николайса Мазурса отправлен в отставку, сообщает пресс-служба команды.

Исполняющим обязанности главного тренера «Парма» назначен Вячеслав Шушаков. Он будет готовить пермский клуб к «Финалу четырёх» Кубка России в Нижнем Новгороде.



На данный момент в Единой лиге ВТБ «Парма» занимает предпоследнее место, победив в трёх матчах и проиграв в 12.

«В последнее время команда показывает не лучшую игру. Серия поражений затянулась, а Пермь ждет совсем других результатов. Мы рассчитывали на то, что положение удастся исправить без «хирургического вмешательства». Однако последние игры показали, что команде требуется встряска и перезагрузка. К сожалению, отставка тренера – это то решение, которое необходимо для дальнейшего движения команды вперед.



Мы благодарны Николайсу за понимание и ту работу, которую он провёл в Перми в течение двух лет. Он продвинул клуб вперед во многих аспектах. На «Финал четырёх» Кубка России в Нижний Новгород команду повезёт Вячеслав Шушаков. Он хорошо знает наших российских игроков, много работал с ними. Мы надеемся, что под его руководством команда успешно выступит на этом турнире», — сказал президент «Пармы» Сергей Богуславский.