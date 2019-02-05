Тренировка «Химок» была прервана из-за угрозы заминирования

Сегодня, 5 февраля, тренировка баскетбольного клуба «Химки» не была доведена до конца. Тренировочный процесс был прерван из-за угрозы заминирования здания, в связи с чем произошла эвакуация.

«В наш баскетбольный центр Московской области сегодня приехали сотрудники соответствующих органов и сказали по громкой связи, что нужно срочно эвакуироваться. Так что тренировка команды была прервана. Хорошо, что она уже подходила к концу в тот момент.

Все быстренько переоделись и покинули помещение. С чем это связано – мы можем только догадываться. Говорят, что рассылаются какие-то письма о том, что здание заминировано, и сегодня это коснулось сотни объектов по Москве и области. Сотрудники до сих пор работают в здании», — приводит слова генерального директора «Химок» Павла Астахова «Р-Спорт».