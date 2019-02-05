Уолл разорвал ахиллово сухожилие и пропустит ещё год

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл останется вне баскетбола ещё на один год. Баскетболист перенёс разрыв ахиллова сухожилия, поскользнувшись у себя дома, сообщает официальный сайт «Вашингтон Уизардс». Кроме того, после операции на ноге, которую он перенёс в связи с травмой пятки, у Уолла развилась инфекция.

Окончательно сезон для Уолла был закончен в конце 2018 года, когда медики посоветовали ему прооперировать пятку. Тогда прогнозировали, что игрок пропустит от 6 до 8 месяцев. В нынешнем регулярном чемпионате защитник принял участие в 32 поединках. В них он набирал 20,7 очка, собирал 3,6 подбора, совершал 8,7 результативной передачи и выполнял 1,5 перехвата за 34,5 минуты игрового времени в среднем.