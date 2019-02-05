24 очка Драгичевича помогли «Нижнему Новгороду» разгромить «Людвигсбург»

«Нижний Новгород» добыл победу в выездном матче Лиги чемпионов ФИБА с «Людвигсбургом». Команда Зорана Лукича неудачно начала встречу, уступив в первой четверти с разницей в одно очко — 17:18. Но уже в следующей десятиминутке нижегородцы взяли инициативу в свои руки и вышли вперёд 39:33.

После большого перерыва преимущество российской команды стало тотальным, что помогло им оформить победу с разгромным счётом — 85:59. Самым результативным в составе победителей стал Владимир Драгичевич, набравший 24 очка, Иан Хаммер набрал 22 очка и собрал 9 подборов. У «Людвигсбурга» 20 очков набрал Маркус Найт.

Эта победа стала для «Нижнего Новгорода» седьмой в 14 матчах, что сохраняет команде шансы на выход в плей-офф.