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24 очка Драгичевича помогли «Нижнему Новгороду» разгромить «Людвигсбург»

24 очка Драгичевича помогли «Нижнему Новгороду» разгромить «Людвигсбург»
Баскетбол / Еврокубок

«Нижний Новгород» добыл победу в выездном матче Лиги чемпионов ФИБА с «Людвигсбургом». Команда Зорана Лукича неудачно начала встречу, уступив в первой четверти с разницей в одно очко — 17:18. Но уже в следующей десятиминутке нижегородцы взяли инициативу в свои руки и вышли вперёд 39:33.

После большого перерыва преимущество российской команды стало тотальным, что помогло им оформить победу с разгромным счётом — 85:59. Самым результативным в составе победителей стал Владимир Драгичевич, набравший 24 очка, Иан Хаммер набрал 22 очка и собрал 9 подборов. У «Людвигсбурга» 20 очков набрал Маркус Найт.

Эта победа стала для «Нижнего Новгорода» седьмой в 14 матчах, что сохраняет команде шансы на выход в плей-офф.

Лига чемпионов ФИБА. Группа A. 14-й тур
05 февраля 2019, вторник. 20:30 МСК
Людвигсбург
Людвигсбург, Германия
59:85
(18:17, 15:22, 15:31, 11:15)
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Людвигсбург: Найт - 20, Мартин - 17, Классен - 11, Чэпмэн - 3, Джонс - 3, Сабеккис - 2, Херцог - 2, Клайн - 1, Кроуфорд, Маккрэй, Укпорти, фон Финтель
Нижний Новгород: Драгичевич - 24, Хаммер - 22, Комолов - 17, Бабурин - 6, Перри - 6, Стребков - 5, Астапкович - 3, Попов - 2, Жбанов, Герасимов
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