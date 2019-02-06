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«Индиана» разгромила «Лейкерс», «Бостон» победил «Кливленд» в гостях

«Индиана» разгромила «Лейкерс», «Бостон» победил «Кливленд» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимала «Лос-Анджелес Лейкерс» и победила с разгромным счётом 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

24 очка в составе победителей набрал Боян Богданович, 22 — у Майлза Тёрнера. Близок к трипл-даблу был Таддеус Янг, на счету которого 12 очков, 11 подборов и 8 передач. В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 18 очков, 9 передач и 7 подборов.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» дома уступил «Бостон Селтикс» — 96:103 (30:28, 21:31, 28:26, 17:18). Для «Селтикс» эта победа стала пятой кряду.

Ещё в одной встрече «Шарлотт Хорнетс» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 115:117 (25:26, 33:27, 34:31, 23:33).

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
96:103
(30:28, 21:31, 28:26, 17:18)
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 27, Бёркс - 21, Нэнс - 11, Нваба - 8, Деллаведова - 8, Жижич - 8, Кларксон - 7, Блоссомгейм - 4, Адель - 2, Болдуин, Фрай
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Хэйворд - 18, Смарт - 17, Браун - 13, Хорфорд - 9, Розир - 8, Уонамэйкер - 7, Тайс - 6, Моррис, Ябуселе, Оджелей, Дозьер
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
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