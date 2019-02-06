«Индиана» разгромила «Лейкерс», «Бостон» победил «Кливленд» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимала «Лос-Анджелес Лейкерс» и победила с разгромным счётом 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

24 очка в составе победителей набрал Боян Богданович, 22 — у Майлза Тёрнера. Близок к трипл-даблу был Таддеус Янг, на счету которого 12 очков, 11 подборов и 8 передач. В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 18 очков, 9 передач и 7 подборов.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» дома уступил «Бостон Селтикс» — 96:103 (30:28, 21:31, 28:26, 17:18). Для «Селтикс» эта победа стала пятой кряду.

Ещё в одной встрече «Шарлотт Хорнетс» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 115:117 (25:26, 33:27, 34:31, 23:33).