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«Оклахома» и «Мемфис» добились побед, «Никс» потерпели 14-е поражение кряду

«Оклахома» и «Мемфис» добились побед, «Никс» потерпели 14-е поражение кряду
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 132:122 (31:32, 31:37, 36:23, 34:30).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Пол Джордж, набравший 39 очков. Очередным трипл-даблом отметился лидер «Оклахомы» Расселл Уэстбрук (16 очков, 16 передач, 15 подборов).

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 108:106 (32:19, 34:35, 19:29, 23:23). Главным героем встречи стал разыгрывающий «Гриззлиз» Майк Конли, в активе которого 25 очков, 9 передач и 3 перехвата.

«Нью-Йорк Никс» потерпел 14-е поражение кряду, уступив «Детройт Пистонс» со счётом 92:105 (28:36, 26:27, 17:15, 21:27).

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
132:122
(31:32, 31:37, 36:23, 34:30)
Орландо Мэджик
Орландо
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 39, Шрёдер - 20, Грант - 19, Уэстбрук - 16, Адамс - 14, Надер - 11, Фергюсон - 10, Паттерсон - 3, Фелтон, Ноэль, Диалло, Абринес, Бертон
Орландо Мэджик: Росс - 26, Фурнье - 25, Гордон - 18, Вучевич - 17, Айзек - 14, Огастин - 8, Берч - 8, Ивунду - 6, Мартин, Джефферсон, Бриско, Грант, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
108:106
(32:19, 34:35, 19:29, 23:23)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Конли - 25, Джексон - 23, Рэбб - 19, Холидэй - 17, Кабокло - 9, Уошберн - 7, Ватанабэ - 5, Мэк - 3, Грин, Андерсон, Картер, Марк Газоль, Ноа
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 26, Шарич - 22, Денг - 18, Уиггинс - 12, Окоги - 11, Дьенг - 8, Бэйлесс - 5, Канаан - 2, Гибсон - 2, Тиг, Джонс, Бэйтс-Диоп, Толливер
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
92:105
(28:36, 26:27, 17:15, 21:27)
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Ли - 25, Робинсон - 13, Нокс - 11, Бёрк - 9, Порзингис - 8, Вонле - 7, Томас - 6, Аллен - 5, Трир - 4, Дотсон - 4, Кантер, Корнет, Хезонья
Детройт Пистонс: Гриффин - 29, Джексон - 19, Баллок - 19, Драммонд - 17, Кальдерон - 6, Пачулия - 5, Джонсон - 3, Галлоуэй - 3, Кеннард - 2, Браун - 2, Томас, Робинсон, Лойер
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