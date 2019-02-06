«Оклахома» и «Мемфис» добились побед, «Никс» потерпели 14-е поражение кряду

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 132:122 (31:32, 31:37, 36:23, 34:30).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Пол Джордж, набравший 39 очков. Очередным трипл-даблом отметился лидер «Оклахомы» Расселл Уэстбрук (16 очков, 16 передач, 15 подборов).

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 108:106 (32:19, 34:35, 19:29, 23:23). Главным героем встречи стал разыгрывающий «Гриззлиз» Майк Конли, в активе которого 25 очков, 9 передач и 3 перехвата.

«Нью-Йорк Никс» потерпел 14-е поражение кряду, уступив «Детройт Пистонс» со счётом 92:105 (28:36, 26:27, 17:15, 21:27).