«Майами» победил «Портленд», несмотря на 33 очка Лилларда

«Майами Хит» на выезде победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 118:108 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Майами» набрал из трёхсекундной 56 очков против 42 у соперника и выиграл борьбу за подборы 46-33, но при этом реализовал только 7 трёхочковых, пропустив 15 точных бросков из-за дуги.



Самым результативным игроком встречи с 33 очками стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард. У победителей отличился центровой Хассан Уайтсайд, набравший 28 очков.



Теперь «Хит» занимают 8-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 25-27, а «Трэйл Блэйзерс» – 4-е в Западной (32-21).