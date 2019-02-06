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«Майами» победил «Портленд», несмотря на 33 очка Лилларда

«Майами» победил «Портленд», несмотря на 33 очка Лилларда
Баскетбол / НБА

«Майами Хит» на выезде победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 118:108 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Майами» набрал из трёхсекундной 56 очков против 42 у соперника и выиграл борьбу за подборы 46-33, но при этом реализовал только 7 трёхочковых, пропустив 15 точных бросков из-за дуги.

Самым результативным игроком встречи с 33 очками стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард. У победителей отличился центровой Хассан Уайтсайд, набравший 28 очков.

Теперь «Хит» занимают 8-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 25-27, а «Трэйл Блэйзерс» – 4-е в Западной (32-21).

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
108:118
(30:34, 25:28, 24:32, 29:24)
Майами Хит
Майами
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 33, Лейман - 25, Лиллард - 13, Нуркич - 8, Тёрнер - 7, Леонард - 7, Карри - 7, Амину - 5, Харклесс - 3, Трент-мл., Саймонс, Коллинс, Суониган
Майами Хит: Уайтсайд - 28, Уэйд - 22, Ричардсон - 18, Джонсон - 15, Уинслоу - 10, Уэйтерс - 9, Олиник - 7, Адебайо - 5, Эллингтон, Макгрудер, Хаслем
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