«Лейкерс» готовы прекратить переговоры с «Нью-Орлеаном» об обмене Энтони Дэвиса

«Лос-Анджелес Лейкерс» прекратит переговоры с «Нью-Орлеан Пеликанс» об обмене мощного форварда Энтони Дэвиса, если не получит встречных предложений в ответ на свои варианты, сообщает ESPN. В последнем из них «Лейкерс» выразили готовность отдать лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, мощного форварда Кайла Кузму, разыгрывающего Лонзо Болла, атакующего защитника Джоша Харта и центрового Ивицу Зубаца, а также два выбора первого раунда драфта. При этом генеральный менеджер организации Роб Пелинка уже считает такие условия невыгодными для себя.



Однако «Нью-Орлеан» по-прежнему хочет большего, в частности ожидая получить четыре выбора первого раунда драфта как часть компенсации. Такие условия сможет предложить «Бостон Селтикс», но только в межсезонье.