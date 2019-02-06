«Лейкерс» согласовали обмен Михайлюка в «Детройт» на Буллока

«Лос-Анджелес Лейкерс» согласовали условия обмена атакующего защитника Святослава Михайлюка и выбора второго раунда драфта в «Детройт Пистонс» на атакующего защитника Реджи Буллока, сообщает ESPN. Таким образом, Лейкерс планируют усилить снайперский потенциал, которого не хватает команде. «Детройт» в рамках сделки получит торговое исключение на $ 2,5 млн, которое сможет использовать в дальнейших обменах.



В нынешнем сезоне 27-летний Буллок набирает по 12 очков, совершает по 2,7 подбора и отдаёт по 2,5 передачи за 31 минуту в среднем за игру. Он реализует трёхочковых 38.4% при 6,6 дальних броска за матч. При этом при атаках с периметра из статического положения после передач он точен в 39,8% попыток.



Средние показатели 21-летнего Михайлюка, выбранного на драфте 2018 года под 47-м номером составляют 3,2 очка, 0,8 подбора и 0,8 передачи за 11 минут.

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