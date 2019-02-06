Джон Коллинз и Деннис Смит – среди участников конкурса данков на Матче звёзд НБА

Мощный форвард «Атланта Хоукс» Джон Коллинз, разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деннис Смит-младший, лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес и атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Хамиду Диалло примут участие в конкурсе данков в рамках Матча звёзд НБА, сообщает официальный сайт лиги. Из них только Смит ранее выступал в этом состязании, выбыв после первого раунда в прошлом сезоне. Остальные трое будут участвовать в конкурсе впервые в карьере. При этом Бриджес и Диалло проводят дебютные сезоны в лиге, а Коллинз и Смит выступают второй год.



Победу в состязании по броскам сверху в прошлом сезоне одержал атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл, выигравший в финальном раунде у мощного форварда «Кливленд Кавальерс» Ларри Нэнса-младшего.

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