Прощальный победный бросок Т. Харриса – в видеообзоре матча «Шарлотт»–«Клипперс»

«Шарлотт Хорнетс» на своей площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались победный бросок лёгкого форварда «Клипперс» Тобиаса Харриса, проведшего последний матч за команду перед обменом в «Филадельфию Сиксерс».



Матч завершился победой «Клипперс» со счётом 117:115. Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал лёгкий форвард победителей Тобиас Харрис. У «Шарлотт» отличился разыгрывающий Кемба Уокер, набравший 32 очка. Теперь «Хорнетс» занимают 7-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 26-27, а «Клипперс» – 8-е в Западной (30-25).

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