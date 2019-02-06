Сокрушительные данки Леброна Джеймса и Джавэйла Макги – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйла Макги и его партнёра по команде форварда Леброна Джеймса, эффектные блок-шоты центрового «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера, лёгкого форварда «Оклахома-Сити Тандер» Джереми Гранта и лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса, шикарная передача за спину над головой атакующего защитника «Оклахома-Сити» Теренса Фергюсона, роскошная скидка не глядя разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Мэттью Деллаведовы, а также невероятное попадание в полёте спиной к кольцу мощного форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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