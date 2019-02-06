Болельщики «Индианы» кричали игрокам «Лейкерс»: «Леброн вас всех обменяет»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал возгласы болельщиков «Индиана Пэйсерс», которые во время матча регулярного чемпионата НБА скандировали в адрес его партнёров фразу «Леброн вас всех обменяет».



«Я знаю, как тяжело было слышать подобное нашим игрокам, особенно молодым. Они никогда раньше не были в подобной ситуации, а сейчас слышат о возможном обмене каждый день. А хуже всего то, что они читают различные мнения о создавшемся положении в социальных сетях. А ведь молодёжь любит социальные сети. Но сейчас это несомненно мешает им», – передаёт слова Джеймса ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 94:136. Перед ней стало известно, что «Лейкерс» предлагал «Нью-Орлеан Пеликанс» лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, мощного форварда Кайла Кузму, разыгрывающего Лонзо Болла, атакующего защитника Джоша Харта и центрового Ивицу Зубаца в обмен на мощного форварда Энтони Дэвиса.

Леброн Джеймс потерпел самое крупное поражение в карьере