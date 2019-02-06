Базаревич: у сборной есть предварительные договоренности с ЦСКА и «Химками»

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что рассчитывает на то, что российские клубы отпустят своих игроков, вызванных на матчи национальной команды.

21 и 24 февраля сборная России сыграет с командами Болгарии и Финляндии соответственно в заключительных матчах квалификации к чемпионату мира—2019. В преддверии этих встреч из-за травм выбыли российские «сборники» Сергей Карасёв, Михаил Кулагин и Владислав Трушкин, а многих вызванных могут не отпустить ЦСКА и «Химки», у которых намечены игры, совпадающие датами с матчами сборной.

«Мы хотели заменить Сергея Карасёва на Влада Трушкина, но он тоже получил травму. Теперь мы в раздумьях. Пока не могу сказать, кто в итоге получит вызов в команду вместо травмированных игроков. У нас есть предварительные договоренности с ЦСКА и «Химками». Надеюсь, они вновь пойдут нам навстречу и помогут в заключительном окне квалификации. Нам сначала надо решить главную задачу — отобраться на ЧМ-2019. После этого мы будем давать шанс молодым талантам. Сейчас у нас нет возможности для экспериментов», — сказал Базаревич «Известиям».