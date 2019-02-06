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Прифтис: в игре УНИКСа с «Андоррой» решится судьба первого места

Прифтис: в игре УНИКСа с «Андоррой» решится судьба первого места
Баскетбол / Еврокубок

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от заключительного матча Топ-16 Еврокубка с «Андоррой».

«В этой игре решится судьба первого места, поэтому она важна для обеих команд. «Андорра», как мы видим из их результатов по ходу сезона, очень хорошая команда, прекрасно играет в защите и нападении. Мы ожидаем тяжелую игру», — сказал Прифтис.

О предстоящей игре высказался и форвард УНИКСа Рэймар Морган.

«Андорра» — хорошая команда, отлично двигает мяч. Нам нужно быть внимательными все сорок минут игры, чтобы завоевать победу в среду», — цитирует Моргана пресс-служба казанской команды.

Напомним, что встреча УНИКСа и «Андорры» состоится сегодня, 6 февраля, и пройдёт в Андорре. Начало — в 19:00 мск.

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