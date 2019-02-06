Пашутин: с «Баккен Беарз» будем действовать агрессивно и играть только на победу

Главный тренер «Автодора» Евгений Пауштин рассказал о предстоящем матче с «Баккен Беарз» в рамках розыгрыша Кубка Европы ФИБА.



«Наша приоритетная задача – остановить быстрый прорыв «Баккен Беарз» и не давать им выполнять открытые 3-хочковые броски. Постараемся навязать физическую борьбу, контролировать подбор, а также сдержать их снайперов Карберри, Дарбо, Далтона и остальных.



В нападении должны активно двигать мяч и играть в командный баскетбол. Несмотря на то, что для завершения 2-го группового этапа Кубка ФИБА-Европа на первом месте в своем квартете нам достаточно не уступить более 10 очков, мы будем действовать агрессивно и играть исключительно на победу», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт саратовской команды.