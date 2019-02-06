«Бостон» предлагает «Нью-Орлеану» Тэйтума в обмен на Дэвиса

«Бостон Селтикс» готов предложить «Нью-Орлеан Пеликанс» в обмен на форварда Энтони Дэвиса Джейсона Тэйтума, сообщает The Athletic.



Фаворитом в борьбе за Дэвиса до дедлайна на обмены, который наступит в НБА завтра, 7 февраля, является «Лос-Анджелес Лейкерс». «Бостон» претендует на звёздного игрока, но не может заключить сделку до лета, пока не подпишет новый контракт с разыгрывающим Кайри Ирвингом.



Ранее сообщалось, что за Энтони «Лос-Анджелес» готов отдать форвардов Кайла Кузму и Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла, Рэджона Рондо и Лэнса Стивенсона, а также два драфт-пика первого раунда.



В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.



Контракт Энтони с «Нью-Орлеаном» рассчитан до лета 2020 года. Форвард имеет право продлить соглашение на сезон-2020/21.