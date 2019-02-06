«Мемфис» и «Шарлотт» не смогли договориться об обмене Марка Газоля

«Мемфис Гриззлиз» не смог договориться с руководством клуба «Шарлотт Хорнетс» об обмене центрового Марка Газоля, сообщает Sporting News.



Напомним, ранее интерес к приобретению испанца проявляло руководство клуба «Торонто Рэпторс». В канадском клубе были заинтересованы в приобретении разыгрывающего защитника «Мемфис» Майка Конли и центрового команды Марка Газоля. За лидеров коллектива из Теннесси в «Торонто» готовы предложить Кайла Лоури и Йонаса Валанчюнаса.



Соглашение Газоля с клубом и штатом Теннесси рассчитано до 30 июня 2019 года и сумму $ 24,1 млн. 33-летний испанец может воспользоваться опцией и продлить договор ещё на один сезон. В таком случае за сезон-2019/20 он заработает $ 25,6 млн.