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16 очков Моргана помогли УНИКСу победить «Андорру»

16 очков Моргана помогли УНИКСу победить «Андорру»
Баскетбол / Еврокубок

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл «Андорру» в матче Топ-16 Еврокубка. Первая четверть осталась за гостями с разницей в четыре очка, что должно было показать казанцам, что их не ждёт лёгкая прогулка, однако уже во второй четверти ситуация резко поменялась — казанцам удалось отквитать отставание и выйти вперёд, уйдя на большой перерыв с преимуществом в два очка.

После большого перерыва УНИКС не оставил шансов гостям — сначала в третьей четверти отыграв ещё три очка, а в четвёртой, ставшей решающей для исхода матча, выиграв и вовсе с разницей «+13». Итоговый счёт встречи — 72:53 (17:21, 15:9, 17:13, 23:10).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Рэймар Морган, набравший 16 очков. В составе гостей отличился Мусса Дьяне, набравший 12 очков.

Еврокубок. Группа H. 6-й тур
06 февраля 2019, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
72:53
(17:21, 15:9, 17:13, 23:10)
Андорра
Андорра-ла-Велья, Андорра
УНИКС: Морган - 16, Генри - 14, Смит - 12, Макколум - 11, Эджим - 7, Локкетт - 3, Колесников - 3, Понкрашов - 2, Клименко - 2, Кармайкл - 2, Шелекето, Каймакоглу
Андорра: Дьяне - 12, Альбиси - 10, Шурна - 9, Эннис - 5, Джордан - 5, Уокер - 4, Апшоу - 3, Витали - 3, Йелинек - 2, Лус, Стевич, Колом
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