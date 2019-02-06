«Зенит» победил «Цедевиту», Рейнольдс набрал 17 очков

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Цедевиту» в матче Топ-16 Еврокубка. Хозяева площадки уже в первой четверти обозначили притязания на победу, поведя в счёте с разницей в четыре очка. После первого перерыва тенденция продолжилась, и к концу первой половины встречи «Зенит» уступал со счётом 32:39.



Решающей стала вторая половина встреч. В третьей десятиминутке подопечным Жоана Плазы удалось прибавить в игровых компонентах, и они смогли отыграть отставание к заключительному игровом у отрезку. В четвёртой же четверти немного сильнее был «Зенит» и одержал победу в матче со счётом 75:79.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 17 очков. В составе хозяев отличился Тони Катич, на его счету 15 очков.