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«Зенит» победил «Цедевиту», Рейнольдс набрал 17 очков

«Зенит» победил «Цедевиту», Рейнольдс набрал 17 очков
Баскетбол / Еврокубок

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Цедевиту» в матче Топ-16 Еврокубка. Хозяева площадки уже в первой четверти обозначили притязания на победу, поведя в счёте с разницей в четыре очка. После первого перерыва тенденция продолжилась, и к концу первой половины встречи «Зенит» уступал со счётом 32:39.

Решающей стала вторая половина встреч. В третьей десятиминутке подопечным Жоана Плазы удалось прибавить в игровых компонентах, и они смогли отыграть отставание к заключительному игровом у отрезку. В четвёртой же четверти немного сильнее был «Зенит» и одержал победу в матче со счётом 75:79.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 17 очков. В составе хозяев отличился Тони Катич, на его счету 15 очков.

Еврокубок. Группа H. 6-й тур
06 февраля 2019, среда. 21:00 МСК
Цедевита
Загреб, Хорватия
75:79
(23:19, 16:13, 16:23, 20:24)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Цедевита: Катич - 15, Паллен - 13, Стипанович - 13, Коббс - 9, Зганец - 7, Крушлин - 6, Кук - 5, Рамляк - 5, Мурич - 2, Байо, Мустапич
Зенит: Рейнольдс - 17, Ютофф - 14, Симонович - 9, Усольцев - 8, Воронов - 7, Пушков - 6, Валиев - 6, Арманд - 4, Миллер-Макинтайр - 3, Скрабб - 3, Балашов - 2
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